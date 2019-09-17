索羅門群島決定與中華民國斷交，引起美澳等國關注。美國議員對此譴責索國、並要求立即撤回這項決定之外，並呼籲國會討論「台北法案」，讓這些國家得以承擔後果。

「台北法案」（Taipei Act）由美參議院議員賈德納（Cory Gardner）、盧比歐（Marco Rubio）等參議員提出，目的在加強台灣在世界各國的地位，以因應與台灣斷交的國家。法案要求美國採取行動與各國交涉，支持台灣的外交承認或加強非官方關係。若有國家採取對台灣不利的行動，法案授權美國國務院降級與這些國家的外交關係，並授權國務院暫停或改變美國對該國的外援，包括軍事融資等。

對於索國最終仍決定與台斷交，賈德納透過推特表示，索羅門群島的決定令人遺憾，索國應該立即撤銷這項決定，且北京對台灣的敵對行為勢將面對來自自由世界的決心，他敦促參議院立即考量他提出的「台北法案」（Taipei Act），讓各個藉由降低與台灣關係，以換取與北京關係的國家嚐到苦果。

參議員盧比歐也透過官方新聞推特指出，索羅門群島成為最新一個屈服於北京政府壓力，與台灣斷交的國家。美國和國際社會必須反制北京的霸凌與孤立台灣的行為，現在是國會通過由跨黨派議員提出的「台北法案」的時候了。

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團則在推特上引述黨團首席議員麥考爾（Michael McCaul）的話指出，對於南太平洋地區幅員最大的國家之一屈服於中國的一帶一路，放棄台灣這個長期民主的盟邦與朋友感到失望。

此外，前美國在台協會理事主席、華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）東亞研究中心資深研究員卜睿哲（Richard Bush）則表示，台灣外交盟邦爭奪戰是「不公平戰鬥」，因為大陸擁有台灣與美國沒有的資源，但北京竊取台灣盟友是否有成效，明年1月11日就能見分曉。

(中時電子報)