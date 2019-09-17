苦等了一整季，洋基王牌投手塞弗瑞諾(Luis Severino)終於回歸，他前一次先發是去年季後賽對戰紅襪。正逢天使兩大戰將卓奧特(Mike Trout)、大谷翔平都缺陣，塞弗瑞諾回歸首戰的對手就決定是天使了，用球數限制約75球。

養傷這麼久，當然不能期待塞弗瑞諾立即找回王牌身手，加上目前先發輪值仍差強人意，總教練波恩(Aaron Boone)在季後賽可能另作打算。「我們會使用一點非傳統策略，唯一被安排在傳統戰法的投手大概只有派克斯頓(James Paxton)。」

波恩的意思是說，洋基考慮採用假先發開局，然後投手車輪戰的策略迎敵，而不像傳統打法那樣指望先發投手撐愈久愈好。左投派克斯頓是目前先發輪值裡唯一把自責分率壓回4以內的，傑哈普(J.A. Happ)、田中將大的自責分率都在4.5以上。

守護神查普曼(Aroldis Chapman)的使用頻率也是個問題，波恩原本希望給他更多休息時間，然而例行賽末段他們又得全力衝刺戰績。即使美東王座穩了，戰績也必須壓過美西霸主太空人，否則就會失去季後賽主場優勢。但現在就頻繁使用查普曼，恐怕會影響他在季後賽的狀況，這都是波恩需要取捨的。

(中時電子報)