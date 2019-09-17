為讓嗜肉老饕嘗新試奇，台北文華東方酒店自助餐廳〈文華Cafe'〉推出「加拿大美食節」，以加拿大「Northern Gold楓紅金鑽」牛肉推出現切爐烤牛排。（圖／姚舜）

文華東方酒店〈文華Cafe'〉舉辦〈加拿大美食節〉，可以喝到用加拿大花旗蔘燉製的雞湯。（圖／姚舜）

隨著市場新秀日增，觀光飯店吃到飽Buffet餐廳競爭愈來愈激烈，台北文華東方酒店館內〈文華Cafe〉餐廳為維持高檔Buffet形象讓提食饕與吃貨嘗新試奇，攜手加拿大駐台北貿易辦事處與加拿大航空公司自即日起至11月1日推出「全民『楓』食尚」～加拿大美食節」，主廚馮俊傑率廚藝團隊發揮巧思創意以加拿大牛肉、鴨肝、花旗參、鴨胸和楓糖等加拿大食材入饌，烹調料理出一系列菜式，讓食饕與吃貨吃飽吃好兼吃巧，其中首次被引進台灣的加拿大Top AAA「Northern Gold楓紅金鑽」冷藏牛肉，更是此次美食節中的嬌客，牛肉控可以比較其和美國牛、澳洲牛或日本和牛的差異。

文華東方酒店〈文華Cafe'〉舉辦〈加拿大美食節〉，現煎料理區有〈香煎加拿大鴨肝〉。（圖／姚舜）

文華東方酒店〈文華Cafe'〉舉辦〈加拿大美食節〉，周末晚餐時段可以加價享用以加拿大菲力搭配鴨肝作的〈羅西尼牛排〉。（圖／姚舜）

加拿大和美國雖為兄弟之邦，但養牛飼料配方與牛肉分級制度卻不一樣，所以美加兩國產的牛肉風味與口感也不同。美牛以玉米為主要飼料，加拿大牛的飼料配方中則70％是大麥與小麥，另外30％才是玉米，所以加拿大牛肉的油脂不像美牛那麼多。雖然，脂肪是牛肉香氣來源，但油脂多，身體負擔亦重，加拿大牛肉就以「比較健康」切入市場，爭取嗜肉老饕認同。

美牛分級是按：Prime、Choice、Select等共分10個等級，加拿大牛肉分級由高至低區分為Prime、AAA、AA以及A等級，屠體要被賦予這些分級，首先必須先經過低溫冷卻，再由擁有加拿大牛肉分級局(CBGA)證照以及通過加拿大食品檢驗局(CFIA)考核的評級員進行嚴格詳細的評鑑。評鑑的範圍包括大理石花紋、成熟度、肌肉色澤、脂肪色澤、肌肉發達度及肌肉結實度等方面來評定。

加拿大肉協標榜，加拿大牛的分級評制較美牛更嚴格，像是必須是2至3歲的年輕牛隻，因年輕牛隻肉質較為細緻軟嫩，不能有深紅色血塊沉澱在肌肉中，不可帶有黃色脂肪等，透過嚴苛的評鑑標準層層把關以確保加拿大牛肉的高品質和穩定性。

〈香煎鮭魚搭蒔蘿白醬〉的鮭魚來自加拿大，〈文華Cafe'〉主廚馮俊傑用鮭魚卵增色提鮮。（圖／姚舜）

文華東方酒店〈文華Cafe'〉舉辦〈加拿大美食節〉，食客可以嘗到用加拿大龍蝦入饌的〈港式XO醬龍蝦〉，主廚並將蝦肉去殼呈盤，方便客人享用。（圖／姚舜）

中式口味的〈黑椒牛小排〉，是用加拿大牛小排先醃漬後，再拍薄粉用高溫油泡熟，再用黑胡椒醬拌炒。（圖／姚舜）

〈文華Cafe〉在加拿大美食節中採用的「Northern Gold楓紅金鑽」牛肉，是世界前三大肉品公司JBS加拿大旗下的頂級牛肉品牌，標榜採天然放牧法，讓經配種的純正種牛隻依照季節變化，在高海拔的夏季牧場和低海拔的冬季牧場間遷徙，涼爽的氣候區域讓肉牛的生長環境更為舒適，同時不用生長激素和抗生素，使牛群在乾淨天然環境下。至於該品牌所指的「Top AAA」等級，則是在加拿大牛肉既有分級制度中切出的一個等級，意指「介於AAA和Prime之間」。

〈文華Cafe〉主廚俊傑在加拿大美食節中用到的「Northern Gold楓紅金鑽」牛肉都是冷藏的Top AAA等級，所用部位則包括：紐約克、肋眼、牛小排與菲力等，菜餚除包括吃到飽餐廳「永遠不能沒有它」的〈爐烤牛排Roast Beef〉外，還有用加拿大鴨肝與加拿大菲力牛肉作的〈羅西尼牛排〉，以及〈匈牙利牛肉湯〉、〈黑椒加拿大牛小排〉、〈加拿大牛肉沙拉〉，以及用加拿大牛小排取代豬肉炒製〈咕咾肉〉等，選擇非常多樣。

用加拿大牛小排取代豬肉炒製的〈咕咾肉〉，肉質柔嫩、口味酸甜交織，很開胃。（圖／姚舜）

用加拿大牛肉熬煮的〈匈牙利牛肉湯〉，味道鮮濃，番茄中的自然酸度去除了油膩。（圖／姚舜）

以加拿大產的野米拌製的〈野米沙拉〉，是用蜂蜜油醋提味，口感清爽。（圖／姚舜）

除了以加拿大牛肉入饌，〈文華Cafe〉在加拿大美食節期間推出的加拿大風味美饌佳餚還包括：用加拿大花旗參燉出的〈花旗參蟲草花雞湯〉、用加拿大野米與台灣地瓜、老豆和奶油生菜搭配，並用蜂蜜油醋醬汁提味的〈加拿大野米溫沙拉〉，用加拿大龍蝦炒製的〈港式XO醬炒龍蝦〉、〈加拿大鴨肝茶碗蒸〉與〈香煎加拿大鮭魚佐奶油珍珠麵〉和〈加拿大有機雞腿卷〉等。

甜點控不能錯過的還是台北文華東方酒店行政西點主廚Hin(任樂軒)設計的各式加拿大經典甜點，值得推介的有〈山核桃威士忌派〉、〈納奈莫條〉、〈藍莓起士蛋糕〉、〈燕麥莓果餡餅〉、〈楓樹蛋糕〉和〈巨人喬斯路易蛋糕〉等，享用這些「楓葉之國」的甜點時，還可以搭配加拿大有機咖啡，整個菜單堪稱「加料滿滿，非常楓富」。

加拿大野米的口感獨特且纖維質豐富，是拌沙拉時的優質健康食材。（圖／姚舜）

文華東方酒店〈文華Cafe'〉舉辦〈加拿大美食節〉，可以嘗到用加拿大楓糖作的各式甜點。（圖／姚舜）

除了豐富多樣的加拿大美饌，〈文華Cafe'〉加國美食節期間仍可嘗到東西方各式美食，包括米其林一星中餐廳〈雅閣〉團隊設計的中式港點。（圖／姚舜）

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