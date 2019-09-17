曾為「蠟筆小新」配音的知名配音員蔣篤慧日前因子宮頸癌不幸逝世，其實有不少日常中的小動作都會讓子宮未老先衰，甚至罹癌機率更高。婦產科醫師詹景全就曾在節目上分享過一個病例，一名未婚、沒小孩的30歲女性竟然有子宮脫垂的問題，沒想到問題就出在她的工作上！

節目《醫師好辣》整理了會造成子宮未老先衰、甚至是提高罹癌機率的原因，其中包含了：久坐不動、背大包包以及提重物。詹景全提到，這名未婚、沒小孩的30歲女性因為有頻尿問題而就診，檢查完過後竟發現病患整個子宮脫垂到陰道口，由於子宮脫垂較常發生在生產過的女性身上，此情況少見，讓醫師認為這是長期提重物而造成，一問之下才發現，她的工作竟是在搬瓦斯。

詹景全解釋，一般會認為子宮脫垂是老化現象，但事實上年輕人也可能會發生，且生過產的女性，有統計數據，每五個人就有一個人會有這樣的問題。

家醫科醫師陳欣湄補充，事實上運動習慣也會是子宮脫垂的原因之，像是舉重等等，因此建議女性可以做「凱格爾氏訓練」，將下半身、屁股全都夾緊，來訓練骨盆肌的肌肉，預防子宮脫垂的問題發生。

(中時電子報)