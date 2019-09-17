鴻海集團創辦人郭台銘16日晚間11時聲明表示，經過再三思考後，希望讓社會關注國家領導人選擇時，能夠回歸理性思考與政策討論，因此決定不參與2020連署競選總統。對於郭的決定，財經女神胡采蘋大讚做對了！更直言，雖然郭做了錯誤的退黨決定，但是只要不退黨，就可留在黨內、培植自己的勢力。

對於郭台銘的退選，胡采蘋於臉書表示，事實上郭台銘做得對，在這種情況下不應該硬選，勝算太小，又很容易討個臭名，被說成是攪局者，這是一個勝率太小的戰爭。不如退下來再做打算，等待十一月政黨提名的機會，或2024再選。

胡采蘋指出，整個過程中最錯誤的決定是退黨，對郭最好的決定是不做決定，不退黨才有等待機會，等待十一月最後換韓時間點。國民黨畢竟有不容忽視的組織實力，現在誰知道十一月會發生什麼事情。

胡采蘋認為，郭如果不退黨，韓市長只要民調崩盤，國民黨仍然有可能在十一月選擇換韓、提名郭。郭在這個期間內，應該贊助親近自己的國民黨立委，培植黨內勢力，就算這次無法換韓，也有利於佈局2024。沒有黨內扎實勢力的支持，對他來說始終很難，他現在應該很清楚這個弱點有多致命。

然而事情已經走到這裡，胡采蘋稱郭可以退一步打算，「劇本一樣，在國民黨還沒處理他的退黨申請之前，不要再推進退黨，以金援支持親近自己的國民黨立委，交換留在黨內、培植勢力。這沒有什麼好丟臉，國民黨一百年的累積，不是你三十年首富一下子轉向就可以超越」。

胡采蘋直言，只要現在不退黨，十一月照樣有機會，郭應該同時贊助親民黨立委，十一月親民黨還有一張提名票，也是入場券。同時培植國民黨和親民黨的親郭勢力，這才是真正對總統之路有益的事情，將來就有郭系勢力可用。時機一定是要等，2019如果不出現，2024也是機會，王金平等了多少年，你才幾個月就崩潰，你不可能沒有這個能耐，重點還是黨內實力問題。

(中時電子報)