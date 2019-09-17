子瑜美貌再升級。(圖／翻攝自韓網)

TWICE "Feel Special" TEASER TZUYU。(影／取自YOUTUBE)

南韓大勢女團TWICE，將於23日帶著第8張迷你專輯《Feel Special》回歸，官方也從8日開始，每天一成員公開個人預告，壓軸登場的台灣成員周子瑜，在短短不到12小時內，影片就有百萬人次觀看，再次升級的美貌驚豔外界。

子瑜在19秒預告中，雖只是靜靜看著鏡頭，但她一睜眼的瞬間，完全正中粉絲的心，而之前頂著金髮或霧灰髮的她，真正髮色也曝光了，是帶點藍紫色的霧面髮色，再次升級的美貌，讓粉絲都讚嘆不已，「這是天使嗎？」、「好像雕像女神」、「是美人魚公主」、「壓軸女帝完美收尾」。

網友覺得子瑜新造型很像星巴克標誌。(圖／取自PTT)

不過，雖然子瑜美貌引起熱議，但更多人討論的是她這次的造型，頭頂花冠的她，讓不少網友看到快笑噴，認為乍看下很像星巴客標誌，還有說人像自由女神、武則天或女神雅典娜，但因為她的美貌完全能駕馭這個造型，讓網友都驚嘆「再次證明時尚的完成度在於臉」、「不愧是臉霸子瑜」，還有人開玩笑說「星巴客快來找代言」、「猛一看有點像針插(自掌嘴)」、「因為是射箭女神，所以安排一堆箭？」

(中時電子報)