台中市警局第六分局工業區派出所副所長洪富傳及警員鍾承勳，於日前擔服巡邏勤務時，於深夜22時50分許接獲民眾報案稱工業區18路統一超商前，有1位迷失的老翁在店門口前徘徊，警方到場協助。

警方指出，員警到場見該名老翁滿身大汗，氣喘吁吁的樣子，立即遞上茶水安撫情緒，在多次詢問老翁名字皆未果，利用人臉辨識系統，順利查出75歲的廖姓老翁身分後，通知值班協助詢問廖姓老翁居住地所轄大墩派出所，有無民眾通報協尋人口的紀錄。

警方表示，員警湊巧在聯絡大墩所時，該所110受理報案系統同時通報有民眾報案稱「家中長輩不見了」，該所值班立即與報案人聯絡，確認工業區所員警發現之迷失老翁確實為報案人之父親，員警隨即駕駛巡邏車，將廖姓老翁載至大墩所與家人重逢。

警方說，據悉，廖姓老翁從大墩路獨自步行8公里至工業區聲稱要找朋友，因老翁年事已高且聽力不佳，無法與人溝通，忘記自己家住何處，又因長途跋涉，導致身體不適；幸好有熱心的路人報案及警方積極的協助，平安護送他返家，民眾非常感激。

警方呼籲，家中若有長者，應當隨時多加照顧、關懷，並可製作緊急聯絡資料卡或記有姓名、電話之愛心手鍊配掛在家中長者身上，以利走失情事發生時，能迅速聯繫到其家人。

(中時 )