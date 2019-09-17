前職棒球員王傳家與杜姓女球迷婚外情一案，台北地院判2人無罪，民事訴訟部分移北院民事庭審理，因王和胡姓元配9日時向北院表示協議離婚，3人間承諾放棄刑、民事訴訟，意味王傳家無罪確定。

47歲的王傳家，業餘時期是投、打雙棲選手，曾入選國家隊在杜哈亞運拿下金牌。2017年11月4日，胡姓元配在徵信社與警方陪同下，前往新北市三峽區大學路的出租套房抓姦，凌晨5時許，當時王傳家與杜女赤裸站在床邊，還拿棉被、枕頭遮掩身體，胡女憤而提告。

檢方第1次偵查認為無王、杜無性器接合違法要件不起訴。胡女聲請再議，第2次偵查據王傳家「生殖器呈現勃起充血」，認定王被抓姦前與杜女有性交事實，將2人起訴。據「聯合新聞網」報導，王辯稱，杜女只是在休息睡覺。杜女則解釋，王與朋友聚餐太晚不方便回學校，才到她租屋處休息，且自己有裸睡習慣 ，王妻闖進租屋處時，她剛洗完澡出來躺在床上，王可能已經睡覺了，2人無性行為。

高院原定本月4日審理，但當事人表示欲先行民事調解，5天後王傳家夫妻向北院表示要離婚，胡撤回民、刑事訴訟，王則賠償100萬元與負擔2子學雜費。

(中時電子報)