仁德區二空新村A區都市更新開發招商案，9月月17日起正式公告招標，等標期為77天。。（台南市都發局提供，曹婷婷傳真）

精忠二村案基地位於永康區忠孝路西側。（台南市都發局提供，曹婷婷傳真）

台南市政府近年配合軍方積極推動活化老舊眷村土地資產，雙方合作辦理仁德區二空新村A區與永康區精忠二村眷改土地都市更新開發招商案，9月月17日起正式公告招標，等標期為77天。市府都發局表示，2處標售土地皆屬附款式標售都更案，透過都更容積獎勵方式，由投資者完成計畫區內公設開闢及興辦社會住宅，滿足公辦都更之公益性政策目標。

都發局指出，藉由本次開發案，公有土地順利活化處分，市府則取得公共設施並透過容積獎勵方式取得社會住宅，投資者則可透過都更投資獲得等值額外的開發容積獎勵，此招商策略將可創造地區發展、公部門與投資者等多方共贏效益。

二空新村A區基地位於台南市仁德區保仁路以北，土地附款式標售面積約為21,869.25㎡，土地使用分區皆為住宅區，基地範圍北側鄰近東區南台南站副都心，周圍可發展腹地極具有建構新興發展核心地區條件。精忠二村案基地位於永康區忠孝路西側，土地附款式標售面積合計約18,515.55㎡，其中商業區面積約3,661.12㎡、住宅區約14,854.43㎡；基地鄰近東台南都會區、平實重劃區、大灣交流道及永仁完全中學，交通區位便利，生活機能十分完善。

精忠二村案基地位於永康區忠孝路西側。（台南市都發局提供，曹婷婷傳真）

本次土地標售招商案於108年9月17日正式公告招標，至108年12月2日截止投標，有關本招標案之投標資格及各階段開標方式等詳細投標資訊與內容，敬請洽市府、都發局及工程會政府電子採購網站詳閱，歡迎各位業界先進把握機會、踴躍投標。

(中時 )