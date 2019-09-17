「昭和時代」帶給人的概念帶著「懷舊」與「溫暖」情調，純樸而充滿生命力，ABV的第四家店，就定調在如此充滿「昭和氣息」的味道上，結合300款西方世界的精釀啤酒，讓「和洋」更兼容並蓄的融合；從入口身後一只1930年代的古董音響，抬頭映入眼簾的仿日式宣紙隔板與歐洲壁燈的結合。以復古的皮革包覆著帶有金屬質感的座椅，更呈現一種低調奢華的復古品味。
ABV 日式居酒館以關西風料理為主軸，從大阪燒，裡面有一道「明太子雞肉燒」，可不要小看它，在高麗菜糊裡面，再加入一整條明太子，讓明太子美乃滋，與大阪燒裡面一整條明太子，形成明太子二重奏，充滿嗶波嗶波的口感。而廣島燒裡的「韭菜牡蠣燒」、一顆顆飽滿的廣島牡蠣，用料絕不手軟！再來，居酒屋必有的玉子燒來個升級版的「鱈魚肝蟹肉玉子燒」，不管是味道還是口感，都令人驚艷。還有料理視覺極具震撼的稻草燒(藁焼き)，選用無農藥的稻草，點燃後瞬間的大火包覆炙燒整塊鮮魚，不僅有著稻草的香氣，口感上，生與熟的界線互為一體，更形融合。在ABV日式居酒館裡，各種品項如串物、炸物、蒸物、烤物、下酒一品，也絕不缺席，每道料理都會讓人留下深深的印象。
你問居酒屋料理，是什麼？其實沒有特定，但是會根據不同的地區，以及當地有什麼食材，就呈現什麼料理。在日本，居酒，就是停下來喝酒，後來居酒屋演變成就是一個停下來喝酒吃飯的地方。即然脫離不了喝酒文化，也從清酒加入了啤酒，這裡有世界各國的300款精釀啤酒，讓你體驗日式居酒館與日式料理搭配口感。
※中時電子報關心您：未滿十八歲請勿飲酒．飲酒過量，有礙健康．喝酒不開車，開車不喝酒。
(中時電子報)
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