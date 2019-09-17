「昭和時代」帶給人的概念帶著「懷舊」與「溫暖」情調，純樸而充滿生命力，ABV的第四家店，就定調在如此充滿「昭和氣息」的味道上，結合300款西方世界的精釀啤酒，讓「和洋」更兼容並蓄的融合；從入口身後一只1930年代的古董音響，抬頭映入眼簾的仿日式宣紙隔板與歐洲壁燈的結合。以復古的皮革包覆著帶有金屬質感的座椅，更呈現一種低調奢華的復古品味。

玉子燒升級奢華版，包覆在玉子燒裡的是鱈魚肝，豐富的油脂與蛋液交融後，使得柔軟的蛋有了綿厚的口感，再配上誠意十足的蟹管肉，為樸實的玉子燒增添不同以往的滋味。(圖/張家齊 攝影)

薄切豬肉片捲起金黃的鵪鶉蛋作烹烤，肉質細膩的後腿豬肉與鵪鶉蛋蛋黃香嫩的風味不謀而合，搭配濃郁的日式美乃滋，滑潤爽口不油膩。(圖/張家齊攝影)

ABV 日式居酒館以關西風料理為主軸，從大阪燒，裡面有一道「明太子雞肉燒」，可不要小看它，在高麗菜糊裡面，再加入一整條明太子，讓明太子美乃滋，與大阪燒裡面一整條明太子，形成明太子二重奏，充滿嗶波嗶波的口感。而廣島燒裡的「韭菜牡蠣燒」、一顆顆飽滿的廣島牡蠣，用料絕不手軟！再來，居酒屋必有的玉子燒來個升級版的「鱈魚肝蟹肉玉子燒」，不管是味道還是口感，都令人驚艷。還有料理視覺極具震撼的稻草燒(藁焼き)，選用無農藥的稻草，點燃後瞬間的大火包覆炙燒整塊鮮魚，不僅有著稻草的香氣，口感上，生與熟的界線互為一體，更形融合。在ABV日式居酒館裡，各種品項如串物、炸物、蒸物、烤物、下酒一品，也絕不缺席，每道料理都會讓人留下深深的印象。

到日本都要吃的手羽來這也吃得到，酥炸過後的雞翅塗上八丁味增醬作燒烤，辛芳噴香，解饞小食。(圖/張家齊 攝影)

醬燒雞腿肉搭上清甜多汁的洋蔥，擠滿大量明太子美乃滋，麵糊裡更有一整條明太子，形成明太子二重奏。(圖/張家齊 攝影)

發源於廣島縣吳軍港的大阪燒，相傳在昭和年代由日籍廚師以義式薄餅改良而成，是一種似圓形煎餅的常民小吃，將麵糊與各種材料，在燒熱的鐵板上反覆煎炒成餅狀並塗上醬汁。最原始的樸實滋味，揮灑翠綠的青蔥再配上嚴選生蛋黃，簡單卻動容的風味，令人回味無窮。(圖/張家齊 攝影)

你問居酒屋料理，是什麼？其實沒有特定，但是會根據不同的地區，以及當地有什麼食材，就呈現什麼料理。在日本，居酒，就是停下來喝酒，後來居酒屋演變成就是一個停下來喝酒吃飯的地方。即然脫離不了喝酒文化，也從清酒加入了啤酒，這裡有世界各國的300款精釀啤酒，讓你體驗日式居酒館與日式料理搭配口感。

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(中時電子報)