車斗或裝載物品未捆妥紮穩，小心成為道路上另類殺手；台中市9月發生一部大貨車因後車斗門板未拴緊固定，於行駛中突然開啟，碰撞到對向車道一名機車騎士，機車騎士因此傷重不治死亡的悲劇，而根據台中市警察局交通警察大隊統計今年1至9月台中市因「裝載貨物不當」而發生交通事故共達52件，造成3人死亡，40人受傷。

交通警察大隊大隊長林沐弘表示，裝載貨物行駛於道路上，尤其是在高速行駛、轉彎或遇到路面顛簸時，此時車斗門板若未拴緊固定或裝載的貨物未捆妥紮穩，很容易在行駛中開啟或所裝載的物品散落到路面上，散落物不僅易造成車道壅塞車流回堵，更可能造成交通事故發生。

裝載貨物不穩妥，行駛時顯有危險，依道路交通管理處罰條例30條1項7款規定，除處以新台幣3000元以上9000元以下行政罰鍰並責令改正或禁止通行外，若致他人死傷亦須擔負刑事及民事上之責任。另警方將不定時於轄內各重點路段加強攔查取締超載、超速、不當任意變換車道等違規，並配合監理單位聯合稽查，針對大型貨車胎紋深度不足、未依規定裝設行車紀錄器及煞車系統不全等，加強稽查取締，提升大型貨車對安全設備的重視。

為了有效防制交通事故，確保交通安全，籲請駕駛人在上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛輾壓造成事故，影響行車安全。而造成個人或他人生命、財產不必要的損失。

(中時 )