「今天深夜，郭董再度攪動台灣社會的輿論。」「 我們都好奇，郭董是不是聽了誰的建議，才轉身抽離？」郭台銘昨天深夜發表聲明，不登記參選2020總統。曾任國民黨青年團總團長的台中市議員黃健豪說，郭董是個做什麼事情都要贏的人，選舉無法百分百贏，近日盛傳政壇要與和他合作對象，都是很有爭議的人物，相信很多人在勸他，讓他長考做這件事的意義。

黃健豪指出，藍營現在大家目標明確，「不要蔡英文連任」，郭台銘若執意出來參選，可能分散藍營選票，若因此民進黨的蔡英文連任，是誰都不想樂見的狀況；郭董自稱「中華民國派」，應該也不想背負若因為自己選舉，讓藍營分裂、理想的中華民國消失，可能變成歷史罪人。

黃健豪臉書說，不管是媒體上談的馬英九，還是一直低調在促成對話的連勝文，甚至是今天下午出現的張忠謀，過程中一定有很多人在出力，「但是我做過幕僚，自己現在也做了市議員，很多決定，旁人說再多，一定也要當事人自己想通才有用」。

黃健豪表示，郭在聲明中提到的，「我依然是永遠的中華民國派，當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。」黃認為就是郭不選的主因吧！先不管選舉輸贏，他由衷敬佩郭董走這一遭。

(中時 )