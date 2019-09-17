鴻海集團創辦人郭台銘昨發聲明，宣布不參與2020總統競選連署，引發各界譁然。對此，國民黨北市議員游淑慧認為，現在2020的選戰將「單純化」，國民黨輸贏看自己，「接下來希望韓市長和黨中央要重整腳步、調整團隊，順利完成『下架民進黨』的目標！」

游淑慧在臉書指出，郭一向是國民黨的忠貞黨員，黨內許多同仁當然很希望他可以留在黨𥚃面和大家一起奮戰，儘管現在事與願違，但他過去幫忙過國民黨這麼多，包括經費、站台甚至親自上街遊行，「這些點點滴滴我們還是要放在心中」。

她也認為，現在2020的選戰將單純化，國民黨輸贏看自己，沒有可怪罪的對象；接下來希望韓市長和黨中央要重整腳步、調整團隊，順利完成「下架民進黨」的目標！

游淑慧也直言，過去喜歡用嘴巴、用直播嗆自己人、嗆馬總統、郝龍斌副主席的某些人，喜歡每天喊開除東、開除西的人；希望未來能用更有建樹的方式輔選，一致對外，不要再到處找戰犯。

(中時電子報)