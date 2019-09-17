「台灣第一配音員」蔣篤慧，曾為蠟筆小新、名偵探柯南、火影忍者等主角配音，卻在昨天(16日)因為子宮頸癌逝世，享年49歲。讓不少人訝異。奇美醫學中心中西整合科主任郭世芳指出，子宮頸癌早期有4大徵兆，不規則流血、陰道飄異常臭味等。呼籲定期做抹片篩檢，否則症狀出現後才就醫，屆時死亡率也增加。

早安健康報導，郭世芳在《癌症治療全記錄》一書中解釋，有性經驗的女性一生約有50％機會感染人類乳突病毒。大多在感染後自行痊癒，只有部分持續感染的女性，會發生子宮頸癌前病變，甚至變成子宮頸癌。而子宮頸癌早期症狀有4個：

●疼痛：腫瘤若壓迫到骨盆腔內的神經，會造成下腹、腰、大腿疼痛；若侵犯了直腸，早期會出現大便不順暢；如果壓迫膀胱，則有尿頻、尿急、尿痛和血尿等症狀。

●陰道不規則出血：常發生在性交後、大便後，初期出血量較少，會自行停止。

●陰道分泌物變多、出現奇怪的臭味：分泌物指的是白帶增多、飄著特殊的臭味，有些患者可能因此得到外陰炎。

●子宮頸癌轉移：可能出現腹脹、貧血、消瘦、發熱等。

郭世芳強調，子宮頸癌的早期症狀不明顯，必須搭配抹片定期篩檢，是目前篩檢子宮頸病變最簡單的方法。

(中時電子報)