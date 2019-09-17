聯結車車頭全毀，黃姓駕駛左手骨折，身上多處殺傷。（民眾提供／許家寧新北傳真）

台2線濱海公路80K路段，今凌晨5時1名黃姓聯結車司機自撞路旁護欄翻覆，車頭因撞擊嚴重扭曲變形，駕駛被救出後，左手骨折、全身多處擦傷，送往醫院救治，道路8點前已恢復全線通車，初步調查司機無酒駕，車禍原因正由警方釐清。

聯結車自撞翻覆車頭爛 濱海公路今晨中斷2小時。

瑞芳警分局指出，車禍為台2線東向西往宜蘭方向，造成濱海公路雙向交通暫時中斷，經1小時搶修開放單線通車，在7點46分恢復全線通車。附近民眾指出，該路段路寬在彎道又遇路肩縮減，雖有警示牌告示，若車速過快往往反應不及。

(中時 )