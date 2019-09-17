聯結車自撞翻覆車頭爛 濱海公路今晨中斷2小時 09:492019/09/17 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台2線濱海路公路今晨發生聯結車自撞車禍，駕駛受傷送醫。（民眾提供／許家寧新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 聯結車車頭全毀，黃姓駕駛左手骨折，身上多處殺傷。（民眾提供／許家寧新北傳真） 台2線濱海公路80K路段，今凌晨5時1名黃姓聯結車司機自撞路旁護欄翻覆，車頭因撞擊嚴重扭曲變形，駕駛被救出後，左手骨折、全身多處擦傷，送往醫院救治，道路8點前已恢復全線通車，初步調查司機無酒駕，車禍原因正由警方釐清。 聯結車自撞翻覆車頭爛 濱海公路今晨中斷2小時。 瑞芳警分局指出，車禍為台2線東向西往宜蘭方向，造成濱海公路雙向交通暫時中斷，經1小時搶修開放單線通車，在7點46分恢復全線通車。附近民眾指出，該路段路寬在彎道又遇路肩縮減，雖有警示牌告示，若車速過快往往反應不及。 (中時 ) #濱海公路 #公路 #車禍 #全線 #全線通車 也許您會感興趣 推薦閱讀 國3車禍滿地灰 汐止狂塞 04:102019/09/13 地方新聞 秋節首日 北部國道塞爆 11:232019/09/13 生活 濱海公路化學車翻覆 2人受傷暫單線通車 12:212019/09/13 社會 中秋節連假 利用套票優惠與鐵公路聯運享轉乘優惠 21:222019/09/14 生活 台南七股3車連環撞 1死2傷 21:512019/09/14 社會 車子豎起來貼在標誌桿 網：如何開上去 23:122019/09/15 社會 陸國慶假期 收費公路免費通行 12:162019/09/16 兩岸 國道1北上42.3連環車禍 事故排除 10:402019/09/16 社會 中橫慈航橋段落石不斷 持續封路 11:332019/09/16 社會 越南建南北高速公路 廣治和順化兩省首段開工 14:532019/09/16 國際 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 救童女警太正！ 遭網狂騷擾崩潰關FB - 社會 飛出橫「貨」！車斗變血滴子 中市9個月奪3命 - 社會 老公被搶！正宮街上遇小三 壓倒在地猛甩巴掌 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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