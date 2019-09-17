時序入秋！知名連鎖咖啡星巴克宣布，將於9月18日起推出一系列秋季新品，包含每年季節限定的「週年紀念綜合咖啡豆」，以及相關輕食及糕點，如知名新竹福源花生醬與美乃滋調和為醬，加上美生菜與煙燻火腿肉的「哈姆花生三明治」；將高蛋白營養價值的紅藜麥、葵花子、核桃等堅果碾碎拌入地瓜泥中的「紅藜地瓜三明治」；烤至金黃後再撒上細砂糖的「法式丹麥吐司」等。

另外，糕點部分則有「芋泥蒙布朗」，以濃芋頭泥製成的奶油，覆蓋在夾著綿密香甜芋頭泥的綿軟蛋糕上；還有加入豆腐製作而成的天使蛋糕捲，抹以胡麻醬與奶油的「豆香胡麻天使蛋糕」，自然的風味與細緻綿密的口感，最適宜入秋的季節品嘗。

周邊商品方面，星巴克這波推出的系列商品，是以星巴克女神為主體，描繪在以古典綠色搭配金屬光澤的古銅色系上，呈現出女神風姿的優雅；另也有以美麗且色彩斑斕的玳帽花紋為底，以純粹的經典字logo為設計。本季也推出多款環保可重複使用的吸管組與餐食組，呼應目前的環保趨勢。

此外，星巴克也將於10月1日，在全台門市推出2020年曆。星巴克指出，此次是以用咖啡將愛傳遞給每個人的概念，將FOR LOVE及2020元素作為封面設計，背面也別有巧思以愛心貼布繡增加手感；翻開內頁後，精選全球各地星巴克特色門市的圖像，翻開每個月份都彷如一個精彩的小旅行，在記錄規劃每月行事曆的同時，對未來充滿期待。

星巴克說，此次2020年曆共推出兩款，分別為藍色、黑色，內附10張星巴克好友分享券，將於10月1日起同步在星巴克線上門市ibon-mart、博客來販售。

(工商 )