陸媒《環球時報》今天社評指出，從6月9日香港爆發反修例大示威以來，到9月16日正好是100天。修例已經正式撤銷，按說事情已經解決，但香港局勢早已離開了「反修例」的原點，激進反對派的要求偏離基本法走了很遠，暴力分子則突破法治走了很遠。

《環時》社評指出，注意到香港過去兩周裡參加示威的人數明顯減少了，相信有很多人對動盪的持續感到了困惑。但是有一少部分極端的力量正在變得更加極端，這使得香港向何處去仍有很大不確定性。

社評認為，香港需要安靜下來，如果街頭一時安靜不了，那麼希望有更多的人思想上能夠安靜下來，為的是思考一個問題：今天這樣的香港真的是大家所希望的「更加民主」的香港嗎？由街頭政治甚至街頭暴力政治引領城市的未來，香港真能這樣走通嗎？

社評表示，無論美國還是英國，絕不會允許自己的城市像香港當前這樣失序，當年比香港目前亂局溫和得多的「占領華爾街」運動最後被取締，示威者的要求被徹底無視。持續了很久的法國「黃背心運動」也要溫和許多，但法國員警的堅決行動得到了主流社會的支持。

社評強調，香港有諸多問題，民生的欠債與城市繁榮發達程度不符，但解決香港的各種問題都需要在它保持國際金融等功能性中心地位的前提下才更有可能實現。動盪已經嚴重損害了香港的國際聲譽和它維持現有地位的必要條件。如果香港就這麼滑落下去，對年輕人的前途來說將造成無可挽回的災難性後果。

社評分析，香港社會與歐美社會在價值觀上相通，但這種價值觀成為不了香港比一般西方城市更繁榮的保障。能夠支撐香港繁榮的首先是法治秩序以及圍繞它形成的商業傳統。與大陸祖國的特殊聯繫是香港保持繁榮的另一道屏障。在政治動盪的嘈雜中，什麼才是香港這座城市的生命線，千萬不能看錯了。

社評強調，政治常常是沒有後悔藥的單程票，希望香港越來越多的人加入這樣的思考，並且為阻止香港走上衰落的不歸路行動起來。作為高度自治的特別行政區，只有香港的內在力量能夠幫助這座城市擺脫動盪，安全軟著陸。

(中時 )