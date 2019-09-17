鴻海創辦人郭台銘上週宣布退黨，被國民黨青年部主任蕭敬嚴在臉書酸為政壇「乃哥」（指藝人徐乃麟），影射郭輸不起，嗆「果然是乃哥，真是霸氣總裁，能屈能伸！」在郭昨天深夜宣布不參選總統後，蕭又發文向郭致歉並表示肯定，反虧台北市長柯文哲「柯式詐騙集團也有被詐騙的一天」。

蕭敬嚴說，首先，他要向郭董道歉並表示肯定。上週郭一怒退黨，他才諷郭是乃哥，以為郭真的要退黨參選了，沒想到郭董宣布不參選。（有人說聲明是說「不參與連署」，但郭幕僚有回應文章有分前後文，後段也有明確提到「不參與總統選舉」的字眼，所以沒意外...... 也拜託別再有戲了。）郭董還是替自己留下了信用與名聲。

他說，或許可能是上週大家的呼籲跟努力，起了一點作用。但身為黨內青年，真心希望郭董還能再更用力一點，因為郭董曾經說過「如果選上，就代表國民黨角逐2020總統大選。若選不上，表示我努力不夠。一定盡全力支持黨初選制度產生的候選人。」 這樣不僅是願賭服輸，而且真的會讓人非常感佩，也能讓國民黨2020這仗的成敗不是直接歸咎於他。

蕭敬嚴說，他改編一下上週的話重新評論郭台銘：「果然是郭董，真是霸氣總裁！能屈能伸！」然後最傻眼的人應該是柯文哲，自以為一切都在自己157智商的盤算中、知道自己選不贏就讓郭去選，然後組黨賺不分區席次來增加影響力。搞了一輪、繞了一圈，結果最後居然被仙人跳！「我真的才是笑死了啦柯文哲～沒想到詐騙集團也有被詐騙的一天！」

他說，柯文哲如果真的有GUTS有骨氣，17日就趕快宣布參選2020總統，來跟韓國瑜、蔡英文直球對決，不要又只會成天那張嘴花來滑去。「柯文哲，真的拜託你選！快點出來！」

(中時 )