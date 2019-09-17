索羅門群島16日召開會議決定，將與中華民國斷交，與大陸建交。大陸外交部16日深夜對此回應，支持所索門群島作為主權獨立國家自主作出的這一重要決定，他認為這充分表明一個中國原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。

大陸外交部網站16日深夜發布對我與索羅門群島斷交的回應，大陸外交部發言人華春瑩表示，「中方對索羅門群島政府作出承認一個中國原則、同台當局斷絕所謂“外交關係” 並同中國建交的決定表示高度讚賞。我們支持所羅門群島作為主權獨立國家自主作出的這一重要決定。」

華春瑩說，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這是一個基本事實，也是國際社會的普遍共識。在一個中國原則基礎上，中國已經同全世界178個國家建立了正式外交關係。所羅門群島政府作出承認一個中國原則並同中國建交的決定，再次充分表明一個中國原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。」

她還稱，當前，中國和太平洋島國關係保持快速發展勢頭。2018 年11月，習近平主席成功訪問巴布亞新幾內亞並同建交島國領導人舉行會晤，推動中國和太平洋島國關係發展進入新階段。中國人民和索羅門群島人民長期保持友好交往，相互懷有友好感情。我們歡迎所羅門群島抓住歷史機遇，在一個中國原則基礎上早日融入中國同太平洋島國合作大家庭。我們願意與所方共同努力，開啟兩國關係發展新的廣闊前景。

(旺報 )