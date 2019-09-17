鴻海集團前董事長郭台銘昨(16)日晚間閃電發布聲明，表示將不會登記2020總統大選獨立參選連署，一時之間對台灣政壇投下震撼彈；律師呂秋遠在臉書上分析十大重點，直說郭台銘放棄2020只因為兩個字，那就是「民粹」。

呂秋遠表示，郭台銘確定不參與2020年總統大選，雖然還不知道真正的原因，但還是祝福他可以在人生的道路上走出自己的風格。只是如果剩下蔡英文與韓國瑜，這場比賽應該是很寂寞的。

呂秋遠超白話十點分析郭台銘「不參選聲明」，表示「超譯摘要」大致如下：

1.你們這些檯面上的政治人物都沒有承擔！

2.沒有人勸我不要選，我自己決定的。

3.你們這些要選的人都很民粹！整個社會氛圍也很民粹！根本沒有理性思考與回歸政策層面的可能，我不想參加這種比賽。

4.我選了，民粹不會終結，我不選，走偏的政治也不會好。

5.關於我不參選，讓很多人失望，對不起。

6.我一直被某些人言語霸凌，但還是有許多朋友支持我，謝謝你們。

7.我會繼續參與推動政策，不會離開政治。

8.不要選那種只會喊口號的，要回歸政策面考慮自己的選票。

9.大家對我的肯定或否定，我都會記住。

10.只要國家需要我，我還是會在。

如今2020選戰，雖然郭台銘退出了，但戰局依舊不明朗；呂秋遠認為，韓國瑜應該會覺得這場仗的背後似乎涼颼颼了。至於同樣在昨日宣布將領表連署的呂秀蓮，或許不是想選就行的，連署可能就是很大的挑戰了，同樣祝福她。呂秋遠在文末幽默表示，「只能說，有錢人的生活，往往就是這麼樸實無華且枯燥。」

(中時電子報)