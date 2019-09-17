李佳芬委託律師 今提告鄭佩芬、洪耀南、吳佩蓉 09:292019/09/17 中時 林宏聰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李佳芬委託律師，今早提告鄭佩芬、洪耀南、吳佩蓉。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜妻子李佳芬預告17日早上11點，將委請律師到雲林虎尾地方法院提告，今早幕僚宣布，提告對象就是先前惡意明顯誹謗的名嘴鄭佩芬、洪耀南、高雄市立委參選人吳佩蓉等人。 先前農舍爭議時，包括鄭佩芬、洪耀南等人均對李佳芬提出猛烈抨擊，而吳佩蓉則爆韓國瑜用競選經費住高檔飯店，且提出質疑可能是李佳芬入住，當時韓陣營要求吳道歉，否則提告。 然而，目前李佳芬幕僚尚未交代將針對哪些事件提告，僅表示律師上午11點將在雲林地院門口前的蓮花池接受媒體訪問，詳細說明提告內容。 (中時 ) #佳芬 #吳佩蓉 #韓國瑜 #律師 #幕僚 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜來了！燕子禿子明天確定合體 11:062019/09/13 政治 為何韓贏蔡？網發現答案就在這個細節中 14:362019/09/13 政治 韓國瑜台中市拜廟 車隊被熱情韓粉擁簇包圍 13:362019/09/14 政治 韓國瑜參拜台中沙鹿區3宮廟 支持者一路追隨喊凍蒜 21:452019/09/14 政治 鐵人拜廟韓粉擠爆 宮廟送包粽 02:442019/09/15 政治要聞 想起北農時期的韓國瑜 網喊9字被讚太經典！ 11:362019/09/15 政治 韓提早30分鐘到 馬英九、韓國瑜上演大擁抱 16:472019/09/15 政治 大陸青年質疑挺郭者 前後一張嘴 19:182019/09/15 政治 馬韓握手相擁 破不合傳言 04:102019/09/16 焦點新聞 韓為何不顧身體 半天狂拜21廟？原來有不得已苦衷 09:372019/09/16 政治 政治熱門新聞 郭台銘不選 李艷秋嘆：沉重的是韓國瑜 - 政治 對索羅門斷交、郭不選有感而發？林濁水送蔡這句話 - 政治 分析郭董退選 呂秋遠：郭不選全因這兩個字 - 政治 柯唸三頁聲明稿 宣布不投入選總統 - 政治 影》郭棄選 柯文哲最新回應：尊重 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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