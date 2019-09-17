韓國瑜妻子李佳芬預告17日早上11點，將委請律師到雲林虎尾地方法院提告，今早幕僚宣布，提告對象就是先前惡意明顯誹謗的名嘴鄭佩芬、洪耀南、高雄市立委參選人吳佩蓉等人。

先前農舍爭議時，包括鄭佩芬、洪耀南等人均對李佳芬提出猛烈抨擊，而吳佩蓉則爆韓國瑜用競選經費住高檔飯店，且提出質疑可能是李佳芬入住，當時韓陣營要求吳道歉，否則提告。

然而，目前李佳芬幕僚尚未交代將針對哪些事件提告，僅表示律師上午11點將在雲林地院門口前的蓮花池接受媒體訪問，詳細說明提告內容。

(中時 )