美媒今天報導 全球三大信用評級機構穆迪公司(Moody s)美東時間16日把對香港的信用評級展望從「穩定」調降至「負面」，並確認香港的長期信用評級為Aa2（第三最高級別）。

據美國之音報導，穆迪公司表示，評級下調反映出了風險的上升，曠日持久的抗議示威體現了香港政府機構的實力正在遭受侵蝕。此外，抗議活動還破壞了香港作為貿易和金融中心的吸引力，從而破壞了香港的信貸基礎。

穆迪公司還說：「下調評級可能是因為當前香港特區與中國的經濟接近程度、與中國的法律和監管差距之間的平衡發生了變化，盡管香港政府最近採取了一些措施來滿足示威者的部分要求，但將香港前景改為『負面』的決定表明了人們越來越擔心這種轉變。」

據大陸官媒新華網報導，香港特區政府並不認同穆迪公司的評級。香港特區政府財政司司長陳茂波說：「我們不認同穆迪以近期社會事件或削弱香港制度優勢為由，將香港的評級展望下調為『負面』的決定，並認為其推論是欠缺事實根據。」

穆迪雖然下調了對香港的信用評級展望，但確認了香港的長期信用評級為Aa2。穆迪公司稱，香港財政穩健，又有充裕的外部緩衝，「政府債務負擔最低，財政儲備龐大，外匯儲備豐厚」，所有這些都能抵禦衝擊和負面長期趨勢。

美國之音稱，三大評級機構之一的惠譽評級（Fitch Ratings） 本月早些時候也下調了香港的評級。

據路透社報導，香港法國外貿銀行（Natixis）的經濟學家伍永基表示，評級機構的評級行動是一個早期指標和警告信號。

他說：「我認為短期內不會有競爭激烈的市場。影響將在中期顯現。如果第三家信用評級機構下調香港評級，一些准政府機構可能需要支付更高的融資成本。」

香港的抗議示威活動自6月爆發以來，至今已整整100天，期間出現多次大規模遊行甚至警民衝突。香港警方說，在星期天的「非法集會」當中，暴徒肆意攻擊普通市民，局勢失控，止暴制亂，刻不容緩。

(中時 )