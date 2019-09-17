老公被搶忍無可忍！大陸微博14日開始就瘋傳一段正宮狂毆小三的影片，畫面可見，一名身穿黑衣的正宮，在街上碰見穿著淺藍色裙子的小三，氣憤的將小三壓倒在地，跨坐在對方身上猛甩巴掌、拉扯頭髮撞地，小三無法還手，只能任由正宮不斷暴打，過程中圍觀路人站在一旁看好戲，無人出面阻攔，

不少網友看完2個女人的街上全武行後留言說「第三者破壞他人家庭確實有錯，但出軌的丈夫難道不是更可恨嗎？再說，騎在別人身上毆打，造成的傷亡是犯罪行為，只有無知的蠢人才會幹出這種損人不利己的事情。」

也有人表示，「小三是世上最可惡的存在」、「如果小三不知道男的有家庭，就不怪她；反之，打得好！」、「小三的腿真美，看來身材贏了…」、「正宮這樣粗暴，哪個丈夫不會跑？」、「有本事就去打老公」、「我發現每次這種場面，小三都贏不過原配，大概是也沒臉還手」

還有人認為，「若是我的話，可能會打得更狠」、「雖然這可能是犯罪，但誰能忍這口氣？」、「一個巴掌拍不響」、「離婚比較快吧，省得心裡難受」。

(中時電子報)