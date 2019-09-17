中美貿易戰牽動台商回流，台灣電力供應勢成各界關注焦點，台電為避免供應網路遭駭客攻擊，影響供電安全，今早與法務部調查局簽立「資安聯防合作備忘錄」，雙方將建立「資安聯防」，組成資訊安全防禦網，提升資安防護等級，確保台灣供電安全。

調查局表示，中美貿易戰牽動台商回流，國內投資環境再次遭受檢視，尤其供電的穩定、不缺電，是台商回台投資擴廠首要關心的議題，也是政府多次重申的重大政策。

台電公司肩負全台電能供給重任，並配合政府能源轉型政策，將整合風力、太陽能等再生能源以及民營電廠及公營電廠等不同供電來源，並建構智慧型電網。

台電考量電力調度及電能管理均需透過網路、電腦程式及中央調度中心調度系統設備、人員發揮完善功能，才能提供穩定供電，降低重大停電事故發生機率，因此台電資安將影響到全台供電，進而影響台灣整體經濟發展。

調查局指出，調查局為全國機關安全保防的祕書單位，職司國家重大電腦犯罪防制工作，同時設有國內首間取得ISO／IEC 17025國際認證之資安鑑識實驗室，面對機關安全威脅從傳統攻擊變更為日新月異的網路駭客攻擊，調查局將結合保防與資安工作，推動「資安聯防」，建立資訊安全防禦網，提升機關安全防護等級。

台電今早與調查局簽立「資安聯防合作備忘錄」，強化雙方合作，整合台電內部資安防護與調查局提供受理資安事件服務及迅速查處之專業辦案能力，建立綿密資安防護網，強化台電資安應處能力，遏止駭客攻擊，確保台灣供電安全可靠。

(中時 )