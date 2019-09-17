郭台銘昨（16）日深夜11時宣布不參加聯署競選總統，郭台銘與柯文哲的下一步如何？新北市議員葉元之指出，二人應該會拚立委三黨不過半，發揮影響力。

葉元之分析，郭台銘應該不會選了，也不會有「貓膩」，因為最近都沒有副手消息，退黨聲明寫得帶有情緒，並且發言人蔡沁瑜遷戶籍到八德準備選立委。如果郭台銘要選總統，怎會放發言人蔡沁瑜去選立委？怎會寫一篇扣分的退黨聲明？所以郭本身選總統機會不大。

葉元之也預測，郭台銘與柯文哲應該會把重心放在國會。他指出，郭台銘不選最大，大家會對郭台銘產生同情、敬意，相較過去對郭台銘的不滿，現在會把同情票移轉到郭推的立委身上，郭柯聯盟後，會有少數關鍵的實力，未來4年會有一定的影響力。

葉元之認為，「三黨不過半」對郭柯聯盟最有利，並以目前來看，國民黨比較有可能在立委席次過半，因此，郭柯聯盟會想辦法拉下國民黨立委，讓國民黨不過半，郭柯聯盟可以在國會扮演一定角色，否則國民黨過半，柯文哲在立法院有幾席都變成不重要。

因此，葉元之強調，看起來郭柯聯盟要玩立法院這一局！

(中時電子報)