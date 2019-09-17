台北市長柯文哲上午唸著手上的3頁聲明稿，表示將不投入2020總統選舉。（陳俊雄攝）

鴻海集團總裁郭台銘昨日宣布退選，台北市長柯文哲上午對媒體坦言「我只比你們早幾分鐘知道」。他說，郭台銘先前曾經邀請他擔任副手，但他認為當副手還不如自己選而拒絕，如今第三勢力合作推出總統人選破局，柯文哲將原因歸於「這是郭董有他的人情世故」。

柯文哲上午手拿3頁A4紙的聲明稿，依照內容逐一唸出自己不參選總統理由。他表示因為年底前台北市還有許多重大共工程進設要推動，擔任首都市長無法兼顧選舉，因此不會單獨出來選舉。

對於郭台銘投下不參選總統的震撼彈，柯文哲坦言也是臨時被郭董告知，「只比你們（媒體）早一點知道」，但這是郭董人情世故的考量，媒體追問有無詢問郭董原因，柯則回稱，有說不選了就不用在去探究。他也透露郭董前就曾詢問是否搭檔副手，但他以選副總統不如自己選總統為由拒絕。

柯文哲表示，雖然在總統選舉缺席，但民眾黨的34席不分區立委要提好提滿，當選的去當立委、沒當選的去當幕僚或辦公室主任。

(中時 )