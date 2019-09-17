莫洛措娃接受邀請在17日清晨搭機抵台時，受到觀光局人員熱情獻花致意。（陳麒全攝）

俄羅斯插畫家莫洛措娃17日清晨搭機抵台，莫洛措娃在下機受訪時，大方的拿出親自繪制的石虎畫作，還開心的揮手說，「台灣好」、「實在太開心了」，「一切實在太神奇」了。（陳麒全攝）

因「石虎圖」爭議，免費為集集彩繪列車畫石虎的俄羅斯插畫家莫洛措娃17日清晨搭機抵台，莫洛措娃在下機受訪時，大方的拿出親自繪制的石虎畫作，還開心的揮手說，「台灣好」、「實在太開心了」，「一切實在太神奇」了。

因台鐵集集支線彩繪列車上的石虎圖像花豹爭議，讓花豹圖原創者莫洛措娃主動免費畫石虎圖案，表明要贈送給台灣，引起台灣高度重視與喝采。

莫洛措娃接受邀請在17日清晨搭機抵台時，受到觀光局人員熱情獻花致意；她下機後，看到清晨就來守候採訪的媒記者感到有些驚訝，在入境途中，還拿起手機反拍記者，記錄難得的一刻。

莫洛措娃在受訪時表示，能夠受邀來到台灣，心情實在是太開心了，對於主動免費畫石虎圖案所引起台灣的重視，則回應「一切實在太神奇了」。

觀光局表示，莫洛措娃此行除了參加18日集集彩繪列車啟動暨車埕鐵道觀光小學堂啟用典禮，觀光局也安排她走訪台灣各景點，包括日月潭、台中彩虹眷村、台北明星咖啡館、松菸文創園區、北海岸、東北角暨宜蘭周邊景點。

觀光局也將與台鐵合作，以融合集集鐵道旅遊、在地產業、藝術文化等3種元素的彩繪列車，打造全國首座會移動的美術館，列車內外都使用集集特產山蕉的黃色，讓視覺更為搶眼與豐富，也期盼集集的彩繪列車，可以讓更多遊客，感受台灣的鐵道風光，與經典小鎮之美，也為2022鐵道觀光旅遊年暖身。

(中時 )