索羅門群島16日與我國斷交，外交部長吳釗燮任內1年7個月斷交4個邦交國，蔡政府任內斷了6國，外界直指吳釗燮應負起責任。對此，行政院長蘇貞昌今早受訪表示，台灣外交處境艱辛，大陸這次又用金錢引誘，使得我國邦交受挫，國人此時應更堅定團結一心，一起為捍衛台灣國際空間及我們國際友誼繼續努力。

針對我國友邦索羅門群島確定斷交，蘇貞昌今表示，我們看到大陸是無所不用其極拉攏我國友邦，但我們另外一方面也看到台灣在國際社會上盡心盡力，包括農業、衛生、文化等領域，甚至於各個面向和國際社會互動往來獲得尊重，也得到我們應有的空間，未來會持續努力，希望各界給外交人員加油。

蘇貞昌說，外交人員在第一線，吳釗燮部長過去領導外交同仁，對美展現最好的情況，有了最先進的武器，同時與國際社會有許多往來，這次總統出訪也得到最好的待遇，我們都應該給外交人員最大的鼓勵；至於外交人事是總統職權，我們都尊重。

(中時 )