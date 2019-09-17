美國空軍下一代戰機

美國空軍正準備徹底改變下一代戰機的採購策略，可能會要求業界在5年，或更短的時間內，就完成設計，研發並打造新戰機的作業。

據《防務新聞》（Defense News）16日報導，美國空軍採購、技術與後勤助理部長羅波（Will Roper）透露，空軍10月1日將正式重訂下一代戰機計畫的方針。

他指出，在這名為「下世代空優」(Next Generation Air Dominance, NGAD)戰機的計畫下，將採取速戰速決的策略，由多家公司開發小批戰機，宛如1950年代的世紀系列戰機般。

羅波說，根據業界認為他們能做到，還有空軍旗下團隊告訴他的，軍方需要設定重頭打造新戰機應該採取多快的步調。目前據他推估，大概需要5年，不過他希望能更快。羅波認為，就長期而言，因應未來威脅，不加快腳步是不夠的。然而，他也表示，和現今正常的採購程序相較，5年已經好多了。

美國空軍新一代戰機

(中時電子報)