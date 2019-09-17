鴻海創辦人郭台銘12日批國民黨迂腐、宣布退黨，昨天深夜又聲明不參選總統。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，郭退黨資料還在她桌上，尚未處理，而且郭決定不參選總統，就沒違反黨紀，她主張沒有開鍘的問題，但仍將徵詢考紀委員意見，最終仍由黨中央決定；國民黨文傳會主委程美華則說，郭董若無參選，就沒有違反黨紀的問題，但相關問題仍待討論後才能確定。

「郭柯結盟，促成國民黨更團結，從另一面向來看，無形中也黨加分。」北市黨部主委黃呂錦茹也說，郭董在北市有不少支持者，但大家並不認為初選失利仍堅持參選，加上許多人認為柯文哲是投機份子，因此郭柯結盟後，反而激起許多原本支持郭董者的危機感，決定加入國民黨，無形中反而凝聚國民黨支持者向心力。

她說，最近這段期間新入黨者，包括新入黨或申請回復黨籍者都明顯增加，且不乏年輕人、歸國學人等高學歷人士。例如一位北一女學霸，連續兩年領市黨部的獎學金，上個月在領獎學金時就表動申請入黨。

據北市黨部昨天統計，本月12日由幕僚將黨證退還台北市黨部中正區黨部，媒體報導沸沸揚揚。因適逢中秋連假，北市黨部昨天收齊12個區黨部資料，統計12日全市雖有郭台銘1人申請退黨，但同時有34人申請入黨或回復黨籍，形成「入黨人數是退黨人數的34倍」。

依國民黨考紀規定，黨員若違反黨紀，須由所屬地方黨部調查後，視調查事實作成考紀建議，送中央考紀會討論通過後，再送中常會討論確認。

(中時 )