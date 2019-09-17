提升身心障礙友善服務 響應國際失智症月華山活動 與您憶起為愛勇敢

據統計至2018年底，台灣失智症人口已逾28萬人，許多家庭因而承受失智之苦。中國人壽秉持「愛與關懷」的核心精神與「公平同理、待客如己」的原則，成為首家台灣失智症協會納入「失智友善組織」的壽險公司，並以實際行動贊助協會9月底所舉辦的2019國際失智症月活動。

據台灣失智症協會調查顯示，台灣大約每100位65歲以上老人中，就有8位罹患失智症，且以每年萬人的速度增加。中國人壽總經理黃淑芬表示，為了讓失智朋友及其家屬能有一個友善的環境，感受到有溫度的服務，中壽全台各地客服中心率先作為台灣失智症協會的「失智友善組織」，成為首家納入協會失智友善地圖的壽險公司，全體客服人員總計556位皆全數完成失智症協會「失智友善」線上學習系列課程，以關懷、貼心、同理且專業的態度，與一貫待客如己的精神，化身為失智友善服務大使，主動提供有需要的客戶及家屬最適切的協助。

失智不是老年人專利，65歲以下「年輕型失智症」的患者也愈來愈多；失智症可能發生在你我身上，或是每天與我們一起工作的同事。對於失智員工與在職照顧者員工而言，企業雇主和同事的理解與支援非常重要，因此中壽也率先響應勞動部所推廣的「失智友善職場」，特邀台灣失智症協會湯麗玉湯秘書長講授失智症相關知識，包括對失智症的認識、預防與照護協助，以及對待失智症同仁的友善態度和職務再設計等，形塑一個具支持性的職場環境並善用可貴的勞動資源，當員工罹患失智症或需要傾力照顧失智家人時，能夠得到足夠的支持。

中國人壽以實際行動響應失智友善，贊助台灣失智症協會9月28日至29日於華山文創園區舉辦的2019「瑞智友善心連心、憶起邁向心希望」國際失智症月活動，並由員工擔任活動現場志工，共同努力打造失智友善環境。失智症也許會讓人忘掉許多寶貴回憶，但愛是在心中永遠不會消失的天賦，中壽力挺失智友善，陪伴失智症患者與家屬在失智症的考驗中持續向前邁進，「憶起為愛勇敢」，將愛與關懷傳出去，與社會共好，形成善的循環。

(中時電子報)