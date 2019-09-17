鴻海集團創辦人郭台銘昨天深夜11點宣布不參選2020總統，台中市長盧秀燕今天早上受訪時表示，郭董事長因熱愛中華民國而選擇放手，對國民黨選情有正面發展，相信國民黨及韓市長會尋求整合。

盧秀燕說，郭董事長因熱愛中華民國，而選擇放手總統大選，她覺得很佩服，對國民黨選情有正面發展，相信黨及韓市長會有智慧處理、尋求整合；至於是否會接韓市長競選主委，盧秀燕則避而不答，快步前往市政會議會場。

(中時 )