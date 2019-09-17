鴻海創辦人郭台銘宣布不登記總統連署後，台北市長柯文哲17日被問到不會去領表嗎？他反問：「要不要找一個副總統來跟我搭檔？」他表示，這太突然了，今天出門還問妻子陳佩琪登記要多少錢，他接著問陳「妳有沒有？」

郭台銘昨晚拋棄選震撼彈，柯文哲今表示，他本來就打算扮演輔選角色，現在這太突然了，「我跟你們一樣SHOCK。」至於是否在11月22日前跟其他政黨談提名，柯僅說，那又是另一個故事了。

外界好奇柯何時知道郭的動向，有沒有覺得被突襲、被擺一道？柯文哲說，他這種急重症外科醫生的，每天都在處理急診，都是不可確定的，所以不會覺得被偷襲或什麼，還好啦，不過「我比你早知道沒有多久。」早一個月講我們還可以去選，現在講還要找副總統，現在時間太匆促了，怎麼考慮？

外傳郭不選是因為柯不願擔任副手，柯文哲指出．這是很早之前就講了，如果要當副手，他自己來選就好了，因為當副總統選上還是要離開北市長這職務，還有一點，選舉要花很多錢、很多時間，在當北市長實際運作實際的日常政務操作就知道，這實在很困難。

柯文哲強調，客觀分析第一點如果他要去當副手，那自己選就好，第二點他也認為票沒有增加很多，所以不管實務上、理論上，他覺得沒有差啦，郭柯配沒有比郭柯合增加多少票。

柯文哲說，郭台銘有跟他講，就這樣啦，我們還是尊重每一個人的決定，「我都可以理解，因為每個人都有他的人情世故。」如果你願意幫助人，何必去追究人家為什麼不選，他有跟你講這樣就好了。

(中時 )