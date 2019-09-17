國民黨2020總統參選人韓國瑜發言人再添一位，前行政院長張善政愛將黃曼昕將擔任韓競選團隊國政論述發言人，三姝團隊成形。(黃曼昕FB)

國民黨2020總統參選人韓國瑜發言人再添一位，前行政院長張善政愛將黃曼昕將擔任韓競選團隊國政論述發言人，三姝團隊成形。未來王淺秋負責市政發言，何庭歡負責選舉議題，三位發言人各司其職。

據《TVBS》報導，韓國瑜競選團隊新增了一位女性發言人黃曼昕，她曾擔任過張善政院長時期的行政院專委，未來她將負責國政論述部份。

黃曼昕也在臉書透露自己的心聲，她說，「晚上新聞播出後，來自各方的訊息，有前行政院老長官、有短暫相處的前同事、有很久不見的警察大哥，都給予祝福和鼓勵，我不知道自己可以做得多好，但我一定會努力做得愈來愈好！」

她表示，其實，她跟很多高雄人一樣，對韓市長也曾變心。從他去年義無反顧選高雄那時，對他的喜歡，到他今年一直無法決定是否投入總統大選時的猶豫，對他的不諒解，再到張院長答應擔任國政顧問總召後，幾次與韓市長的近距離接觸，她發現，他和其他接觸過的政治人物真的不一樣。

黃曼昕稱讚「韓市長不懂的不會裝懂，他會問，也會聽，不會控制下屬的意見，也不會限制想法和建議」，她說「或許很多人一定會說，我不認識韓國瑜，韓國瑜有很多黑暗面我沒看到，但至少目前檯面上的總統參選人，我已經看到他的霸道和惡質，讓台灣民主倒退，讓官場變東廠，讓民眾不信任.........」

黃曼昕表示，「儘管，韓市長也有多處落人話柄，草包＋落跑市長=不夠格的總統參選人，但身為高雄人的我，看著高雄從繁華到衰落，有第二大直轄市之名卻沒有之實，我一直期待著高雄變天，可是看到韓市長上任後的，中央地方不同心，我知道，如果接下來還是民進黨執政，高雄一樣會被中央打壓，一樣不會有足夠的資源改變，但如果總統換人做，是一個機會，讓台灣好，高雄好，大家都更好。」

(中時電子報)