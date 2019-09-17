鴻海集團前董事長郭台銘昨(16)日晚間閃電發布聲明，表示將不會登記2020總統大選獨立參選連署，一時之間對台灣政壇投下震撼彈；對於郭台銘為何會下此決定，各家媒體報導原因、說法眾說紛紜。

綜合媒體報導，知情人士表示，郭台銘其實副手找好了、團隊準備好了、甚至連要繳交給中選會的表格都填好了，但在16日晚間下此決定，主要是因為「郭決定用自己的方式愛中華民國」。

親郭人士表示，郭台銘一直來的民調統計都位居第二，有望在宣布參選後拉抬聲勢，甩開位居第三的韓國瑜，一舉超越蔡英文；但郭台銘對他的團隊表示，「他是會做事的人」，郭不希望自己身陷政治的口水中，如今政壇的風氣無法改變，他參選、勝選並沒有太大的意義；如今郭也正在思考自己能為台灣政治帶來甚麼改變，接下來他也會用自己的方式來參與政治。

而也有人表示，郭台銘決定不參選的最後一根稻草就是柯文哲，因為柯遲遲不答應郭的副手之邀，讓郭台銘的副手人選一直空懸在那，進而讓郭放棄參選；但今日柯文哲受訪表示，他已經很早就表示不會以副總統的職位參選，因為對他而言「做副的一點意義都沒有」。

而郭台銘宣布不參選2020總統大選，郭的多名好友、鴻海內部人員都表示「鬆了一口氣」，新北市議員、立委參選人林金結透露，郭的多位朋友都力勸他不要參選，郭也因此陷入兩難，內心非常掙扎，最後郭台銘決定不選總統，就營運面上「符合鴻海集團的利益」，鴻海內部算是「鬆了一口氣」。

不參選了！但我永遠都在 郭台銘錄製影片親自說明

(中時電子報)