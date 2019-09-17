鴻海集團前董事長郭台銘昨(16)日深夜宣布不參加2020年總統連署登記，為外界投下一顆震撼彈！據媒體報導，郭台銘在確定不投入2020大選前，曾與資深媒體人趙少康和國民黨副主席郝龍斌會面，三人會談後，郭發表聲明退選。不過，郭辦對這傳聞鄭重否認，不知報導的消息從何而來。

據《風傳媒》報導，郭台銘輸了國民黨初選後，其動向讓國民黨高層和基層非常憂慮，黨內31位大老更是集體聯名登廣告，呼籲國民黨團結，沒想到此舉卻成為壓垮郭台銘理智的最後一根稻草，讓郭憤而退黨！不過，即使郭退黨，國民黨人士依然透過各種管道，希望能勸郭回頭，據悉，郝龍斌就親自拜會郭台銘6次，而勸退郭台銘的關鍵，就是韓國瑜新北大造勢的成功。

原本郭台銘退選是要由廣告名人范可欽錄製影帶方式說明，但最後決定改以發聲明的方式告知。

對於郝趙兩人勸退訊息，郭辦表示，郭台銘先生不參與總統連署的決定，與任何人無關，絕無所謂被勸退的說法，不知該報導的消息從何而來。

(中時電子報)