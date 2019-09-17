為感謝消費者一路以來的支持，並迎接9月19日、全球同歡的「國際歡樂送日」，台灣麥當勞將獻上全球限量、只送不賣的「宅在家歡樂好禮」給歡樂送的忠實鐵粉！包括「大麥克薯條歡樂襪」、「薯於你帽T」、「好堡暖心毯」、「宅在家薯條T」及「經典吃貨短褲」共五款居家服飾或配件，強調讓宅在家的麥當勞控舒舒服服，輕鬆在家享受麥當勞歡樂送服務，帶來美味且熱騰騰的餐點。

即（17）日起至18日23:59止，消費者凡至台灣麥當勞臉書粉絲專頁參與「歡樂送鐵粉大挑戰」，回答歡樂送相關問題，就有機會抽中「宅在家歡樂好禮」的其中一款。此外，「國際歡樂送日」（9/19）當天再加碼，只要在台灣麥當勞臉書粉絲專頁貼文下留言，分享宅在家享受麥當勞美食的照片，就有機會直接抽到「宅在家歡樂組」，內容包括：好堡暖心毯+經典吃貨短褲+大麥克薯條歡樂襪。

台灣麥當勞自2008年起推出「24hr歡樂送」，是台灣餐飲外送的先驅之一。自2008年至今已上線超過10年，麥當勞統計，3000名外送騎士一年服務的總距離，相當地球與月球來回120次。

根據內部統計，麥當勞歡樂送近4成訂單發生在晚間時段，是消費者結束一天的忙碌後，放鬆享受美味的好選擇。麥當勞表示，配合「國際歡樂送日」，特別推出全球限量、柔軟舒適的「宅在家歡樂好禮」，邀請消費者一起放慢腳步，透過「麥當勞歡樂送」暖心服務，輕鬆享受美味。

(工商 )