因應食材原物料與基本工資調整，台北君悅酒店決定自10月起調漲館內自助餐廳「凱菲屋」價格，平日午、晚餐原1,480元調漲至1,580元，漲100元，假日午、晚餐仍維持原價1,680元，為今年觀光飯店第一個喊漲的自助餐廳。

君悅酒店「凱菲屋」自助餐廳自2015年全面換裝後，即上調價格至1,480元，5年來未調過訂價，如今再度調價，固然是為反應成本，另一方面則是「希望維持信義區行情」。

君悅酒店雖調漲自助餐廳售價，因經濟不景氣，新飯店持續增加，加上過去一、二年都調過價格，包括同樣位在信義區的寒舍艾美酒店、W飯店，以及中山區的晶華酒店均表示，目前沒有漲價計畫。

國人外食偏好一價吃到飽的自助餐，各觀光飯店只要規模夠大，一定在館內優先規畫自助餐廳，除滿足國人偏好，也可供應館內住客用早餐。自助餐廳並可供應早、午、晚餐與下午茶，所以營收通常也為各飯店館內餐廳之最。

比較特別的是，台北市觀光飯店館內自助餐廳與房價一樣，會依所在商圈不同而有不同價格區間。例如，同樣位在信義區的寒舍艾美酒店自助餐廳「探索廚房」，周一至周四午、晚餐價格1,580元，周五午餐1,590元、晚餐1,690元，周六與周日午、晚餐同為1,690元。W飯店周一至周五午餐1,298元、周六與周日午餐1,848元，周一晚餐1,628元，周二至周四晚餐1,848元，周五與周日海鮮之夜2,178元。

台北晶華酒店館內自助餐廳「柏麗廳」去年11月調價後，平日午餐由原1,090元調漲至1,180元，晚餐由1,290漲至1,380元。

大抵而言，台北觀光飯店自助餐廳仍以信義區價位最高，中山區或中正區的喜來登飯店BUFFET餐廳訂價會比信義區的平均便宜300元左右。

(工商 )