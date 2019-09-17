立法院第9屆第8會期17日開議，國民黨立委占領議場主席台抗議。（姚志平攝）

立法院新會期今是開議首日，國民黨團上午不到7點就動員占領主席台，上午9點開會時間一到，國民黨團總召曾銘宗自備麥克風，怒吼「即刻撤回中共代理人修法、蔡英文總統赴立法院報告私菸案、民進黨立委陳明文交代清楚日前在高鐵遺失300萬現金來源及去向等3訴求，要求民進黨說清楚講明白，再讓行政院長蘇貞昌上台報告。

國民黨團為杯葛立法院議事進行，一早動員霸占主席台，並在議場正中央擺上「香港反送中，台灣撤惡法」、「綠色恐怖變本加厲，中共代理人惡法撤案」、「國安私菸沒真相，蔡英文國會報告」等布條，並自製香菸、珍珠奶茶行李箱等道具。

曾銘宗指出，「中共代理人」法案一旦修法通過，超過100萬的台商受影響，尤其是法條規範不清楚，恐造成台商、赴陸求學的學生陷入3年以下有期徒刑的危機，而且恐違反新聞自由、言論自由、自由法治的精神，要求民進黨政府比照香港「反送中」條例撤案。

日前總統出訪國安人員竟走私1萬多條香菸，調查結果竟是讓國安局背黑鍋，國民黨團要求蔡英文到國會進行報告，把案情說清楚講明白。

此外，民進黨立委陳明文先前於高鐵遺失300萬元現金，法務部政次蔡碧仲、內政部長徐國勇等人幫忙護航，國民黨團認為，陳明文應該要交代清楚金源與流向。

(中時 )