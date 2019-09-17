前副總統呂秀蓮將代表喜樂島出馬參選2020總統，駐德代表謝志偉開酸自己曾半開玩笑地説過，副總統是「備位」，可是，她不喜歡「被餵」，只喜歡「自己餵」。還說呂她（們）自認被小英背叛，「我才覺得，一夕間，三十多年來的堅持被她（們）所背叛！」

對於呂秀蓮決定參選總統，迎戰蔡英文，謝志偉在臉書表示，台灣人，該來的，就讓它來吧！經得起「自己人」的殘忍考驗，才經得起「外人」的殘酷考驗。

他說，曾經，她（們）是我們揮汗跟隨的前輩。如今，我們須含涙承擔她（們）的考驗。他曾半開玩笑地説過，副總統是「備位」，可是，她不喜歡「被餵」，只喜歡「自己餵」。「果真性格即命運啊！」

在他代表處辦公室門邊的牆上，掛著美麗島大審的照片，呂秀蓮是其中一位。進出總會看到。謝志偉表示，令他難過的，與其說是「她要選總統恐會抵消綠營的力量（？）」，不如說是意識到「她等於在助聯共制台的老K一臂之力」！

她（們）自認被小英背叛，「我才覺得，一夕間，三十多年來的堅持被她（們）所背叛！夫復何言？！」

(工商 )