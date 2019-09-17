本月英國發生一件父親將11月大孩子丟進河裡的悲劇。當時英國一名女警為了拯救這個可憐嬰兒，奮不顧身跳進河裡。雖然女警很快將孩子救起送醫，不過在經過救治後孩子還是宣告不治。即使如此，各大報仍以「女英雄」來頌讚這名英勇的女警員。媒體的報導，除了讓大家了解這名女英雄的英勇事蹟外，她如模特般美麗的臉孔與火辣的身材更讓廣大男性網友起了「邪念」。不停地在她的FB帳號上留下近乎性騷擾的留言，令這位超辣女警不堪其擾，最後選擇關閉FB、推特等帳號。

據《太陽報》報導，這位女英雄名叫潔西卡(Jessica Voiels)，是大曼徹斯特警局一員。因為奮不顧身的跳進河裡救11月大男童札卡利亞(Zakari)而一舉成為英國女英雄。雖然札卡利亞在經過急救後還是回天乏術，但仍有許多人給予她正面的肯定與支持，大家紛紛告訴潔西卡，他們「以她為傲」。然而這些留言中開始挾雜著一些下流、令人不悅的訊息。

因為一些性騷擾、令人不舒服的留言，迫使潔西卡最終決定刪掉自己所有的帳號。(圖/取自《每日郵報》)

有一位女網友看不下去，在網路上表示這些糟糕的訊息「令人噁心」。她認為重點不在於潔西卡長得如何，而是她「跳河」的舉動是為了拯救一個嬰兒的性命，但那些男性留言者卻在留言中透露出希望潔西卡可以「跳」到他們身上。因為這些性騷擾、令人不舒服的留言，迫使潔西卡最終決定刪掉自己所有的帳號。

(中時電子報)