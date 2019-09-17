2020總統大選風雲萬變！在國民黨初選失利的鴻海創辦人郭台銘，沒能成為代表的他事後退出國民黨，但仍繼續跑場行程，加上與甫創台民黨的台北市長柯文哲頻繁接觸，讓外界揣測郭董可能循其他方式出來選總統，然昨天深夜他丟出震撼聲明，宣布不參與2020連署競選總統，而資深媒體人兼名嘴羅友志也對此發表看法，表示一直都預測郭董最終不會脫黨參選，但語重心長表示，如今他不選，「不代表事情結束了」。

郭台銘正式宣布不參與2020連署競選總統，在聲明中跟支持者說抱歉，解釋深思後覺得「放下才是真正的承擔」，但也強調不選總統不代表放棄參與政治事務，「當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在」，而名嘴羅友志表示，即便郭董至今才表態，但他一直以來的看法都是「郭台銘不選」。

然羅友志認為，即便郭董退出2020大選混戰，不過重點根本不在於他人有沒有成為哪黨的代表，語重心長表示：「不代表事情結束了」，認為接下來喊話會繼續參與政治事務的郭台銘「他的力量會給誰，是下一個高潮的開始」。

(中時電子報)