對於郭台銘在16日晚間發聲明表示不參與2020連署競選總統。黃暐瀚指出關鍵，因為郭台銘前一晚曾經請柯文哲到信義區豪宅深談，問柯文哲到底可不可以當副手？

黃暐瀚認為，郭台銘最後放棄就是因為找不到滿意的副手，誰是郭台銘最滿意的副手？就是柯文哲，

黃暐瀚分析，柯文哲有年輕選票、有柯粉、有台灣民眾黨、代表藍綠之外第三勢力，怎麼看都是最好的副手。但是，柯文哲有心魔，就是柯文哲要選就選總統，當副手做啥？且柯文哲是台北市長，已經說不要落跑了，如果落跑還是去當副手，要柯文哲下去選而且是當副手，是有困難度。

另外黃暐瀚指出，馬英九勸說加上黨內31大老登廣告聲明切割，使郭台銘失去奧援。加上郭台銘身為熱愛中華民國、對國民黨有感情的前國民黨初選參選人，競選是為了恨還是愛？假設真的是為了中華民國，如果在三腳督還能勝選，是梟雄。如果輸了，變狗熊。如果蔡英文贏了，郭台銘就是罪人。郭台銘只能在梟雄、狗熊、罪人之中選一個！經過計算之後，郭台銘決定不選了！

(中時電子報)