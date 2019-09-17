0917郭台銘宣言

鴻海集團前董事長郭台銘昨(16)日晚間閃電發布聲明，表示將不會登記2020總統大選獨立參選連署，一時之間對台灣政壇投下震撼彈；今早郭台銘臉書上貼出影片，郭台銘親自宣布自己將不參與2020年總統大選連署，並感謝一路上支持他的郭粉們。

郭台銘在臉書上以「郭台銘永遠都與中華民國同在」為題，親自表示自己將不參與2020年總統大選的連署，郭表示，他參與總統選舉從來不是為了個人的私慾，不是為了政黨、派系的利益，他的參選初衷一直都是希望利用自己累積40年的經驗、人脈，以及一顆熱忱的心，為中華民國拚經濟、為2300萬同胞拚未來。

郭台銘表示，目前台灣惡質的選舉風氣、民粹盛行，各候選人為了自己的私利以及派系利益，進行階級鬥爭、撕裂台灣，「我不願參與這場政治鬧劇」，也不忍心見到支持者受到霸凌。

郭台銘呼籲，唯有回歸理性、務實負責任，才能為下一代找到未來，「我是永遠的中華民國派，當台灣需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在」。

影片完成度相當高，且需要花時間後製，不似臨時在昨晚突然趕工完成的影片，因此有媒體質疑是否本來就拍好兩種選或不選的影片，不過郭台銘幕僚對此尚未回應。

(中時電子報)