廣西海峽兩岸產業合作區成立於2017年9月，該合作區為“一區三園”，包括崇左產業園（含憑祥、江州）、防城港產業園（含東興、防城）、欽州產業園（含中馬欽州產業園區）。合作區充分發揮區位、交通、成本等優勢，加強與臺灣的產業合作，與東部沿海地區台資企業對接，成為兩岸產業合作的重要基地、台資企業新的集聚區。

崇左是中國的南大門，沿邊、近海、鄰首府、連東盟，是廣西邊境線最長的地級市，是中國通往東盟最便捷的陸路大通道，設有國家一類口岸5個、二類口岸2個、邊民互市點14個，是中國邊境口岸最多的城市。

崇左產業園擬規劃面積45.26平方公里。其中崇左市城市工業區32.1平方公里，憑祥—寧明貿易加工園區10.75平方公里，憑祥綜合保稅區2.41平方公里。重點打造生態農業、口岸加工、電子資訊和新一代資訊技術、新能源和新材料、大健康、現代服務業等六大產業集群，配套發展勞務仲介、商務會展等產業。崇左市專門設立台商服務中心，為企業落戶園區提供服務。

打開門就是越南，走兩步就進東盟

海峽兩岸產業合作區崇左產業園核心區落戶中泰崇左產業園，園區位于崇左市區東部和北部，重點發展糖業迴圈、東盟特色食品、現代農業、泛家居、新材料、新能源等六大產業。享受國家西部大開發、沿邊開放、北部灣經濟區開發等多重疊加的優惠政策，企業所得稅低至9%，具有強勁的發展潛力。另外，崇左市有豐富的土地、礦產、農林業資源。同時，也是壯族聚集區，勤勞向上、熱情好客的壯族人民，不僅為園區提供了安定祥和的發展環境，更為企業提供了價廉質優的勞動力資源。豐富的資源為產業園的發展提供了保障，便捷的交通網絡，使產業園的產品可直接輻射大陸西南3億人口的市場。

崇左產業園目前已開工的2個台資專案，一個是廣西勁強投資發展有限公司投資建設的勁強標準廠房，計畫中的12幢廠房在陸續緊張的建設中，部分廠房已經封頂；一個是漢鼎鞋業專案，已經在試產階段。

中泰崇左產業園區規劃館

崇左產業園集國家邊境經濟合作區優惠政策、憑祥國家重點開發開放試驗區優惠政策、國家西部大開發政策、北部灣經濟區相關優惠政策、“一事一議”“一企一策”特殊政策于一體,成為海峽兩岸勞動密集型企業的重要選擇。

德天跨國大瀑布 亞洲第一天然瀑布

在中越邊境，亞洲第一大的天然瀑布——德天瀑布，雄偉壯闊，令人震撼。

德天瀑布位於崇左市，中國與越南邊境處的歸春河上游，距中越邊境53號界碑約50米，與越南板約瀑布緊鄰， 還是當紅電視劇《花千骨》的外景拍攝地。瀑布氣勢磅礴，浩浩蕩蕩的歸春河水，從北面奔湧而來。高崖三疊的浦湯島，巍然聳峙，橫阻江流。江水從高達50余米的山崖上跌宕而下，撞在堅石上，水花四濺，水霧迷朦，那嘩嘩的水聲，振盪河谷。瀑布三級跌落，最大寬度200多米，縱深60多米，落差70余米。

德天大瀑布

小編接下來會對廣西海峽兩岸產業園區進行系列詳細報導，介紹各園區區位優勢，優惠政策，自然風光以及當地風土人情。

(中時電子報)