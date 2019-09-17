NBA》家族聯姻 柯瑞與瑞弗斯實力強大 10:362019/09/17 中時電子報 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 塞斯柯瑞昨日娶了快艇教頭瑞弗斯女兒凱莉，兩大家族聯姻，成為NBA最有實力的家族集團。(翻拍網路) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 塞斯柯瑞昨天娶了快艇總教練瑞弗斯女兒凱莉，原本就已實力強大的兩大家族，如今在聯姻之後更成為了NBA的霸主。 戴爾柯瑞在NBA闖蕩16年，大兒子史提芬柯瑞是勇士當家一哥，小兒子塞斯柯瑞轉戰獨行俠，女兒也嫁給了勇士球員達米安李，柯瑞家族一門三傑。 瑞弗斯是快艇掌門人，新賽季擁有里歐納德和保羅喬治兩大戰將，他的兒子小瑞弗斯效力於火箭，女兒凱莉昨日與塞斯柯瑞完婚，導致柯瑞與瑞弗斯兩大家族如今有4位NBA球員，如果加上旁系人脈，無疑是當今NBA最具實力的家族集團。 (中時電子報) #NBA #塞斯柯瑞 #史提芬柯瑞 #瑞弗斯 #戴爾柯瑞 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》詹姆斯踢鐵板 申請商標專利遭拒 00:032019/09/13 體育 NBA》名嘴爆：雷霆隊友沒把KD當領袖 00:062019/09/13 體育 NBA》新季百大球星字母哥居首 可愛第2 10:112019/09/13 體育 以為AOA只會扭屁股穿短裙？大展唱功嚇壞眾女團 19:592019/09/13 娛樂 NBA》搶先表態！格林想打明年奧運 00:052019/09/14 體育 NBA》勇士3冠功臣退役 柯瑞獻祝福 08:312019/09/14 體育 NBA》不只格林 柯瑞也想打明年奧運 08:332019/09/15 體育 NBA》沃克想打東奧 但輪得到他嗎？ 09:182019/09/16 體育 NBA》格林再打十年退休 目標億萬富翁 14:572019/09/16 體育 NBA》柯瑞180俱樂部 格林年度最佳防守 09:562019/09/17 體育 體育熱門新聞 MLB》洋基王牌歸陣 教頭卻另有盤算 - 體育 NBA》家族聯姻 柯瑞與瑞弗斯實力強大 - 體育 MLB》為重要時刻而生的男人 他用滿貫炮助隊寫紀錄 - 體育 NBA》柯瑞180俱樂部 格林年度最佳防守 - 體育 桌球》視力不佳 他需要好墨鏡爭東奧門票 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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