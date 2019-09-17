塞斯柯瑞昨天娶了快艇總教練瑞弗斯女兒凱莉，原本就已實力強大的兩大家族，如今在聯姻之後更成為了NBA的霸主。

戴爾柯瑞在NBA闖蕩16年，大兒子史提芬柯瑞是勇士當家一哥，小兒子塞斯柯瑞轉戰獨行俠，女兒也嫁給了勇士球員達米安李，柯瑞家族一門三傑。

瑞弗斯是快艇掌門人，新賽季擁有里歐納德和保羅喬治兩大戰將，他的兒子小瑞弗斯效力於火箭，女兒凱莉昨日與塞斯柯瑞完婚，導致柯瑞與瑞弗斯兩大家族如今有4位NBA球員，如果加上旁系人脈，無疑是當今NBA最具實力的家族集團。

(中時電子報)