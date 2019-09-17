名人堂救援王李維拉(Mariano Rivera)獲頒總統自由勳章！出身巴拿馬的李維拉17日在白宮接受美國總統川普(Donald Trump)表揚，他被川普稱讚為「對美國體壇與文化、社會具有卓越貢獻的人。棒球史最優秀的救援投手，除此之外還是實現美國夢的典範。」

李維拉分享了自己初到小聯盟的經歷，「那時是1990年，我根本還不會講英語，別說1990年，我到現在還不太會說呢。」全場大笑。李維拉說：「我那時只會講西班牙語，我看著大家出去玩，晚上哭著入睡。」

.@MarianoRivera shares his story of learning English as a young professional athlete: "I was the happiest man in baseball." 🇺🇸⚾ pic.twitter.com/XKHsa2fye1 — The White House (@WhiteHouse) September 16, 2019

「我跟兩位隊友說，我不怕你們笑，但請教我說英語吧。結果我很快有辦法跟教練與隊友溝通，我成為世上最快樂的人。我很高興能幫助後來的球員，我告訴他們打破語言隔閡是最重要的一件事。我來自美麗的巴拿馬，今日我很榮幸成為一位美國人。」

李維拉是巴拿馬某漁船船長的兒子，他從小拿樹枝和石頭學習棒球，18歲進入成棒，但他是野手。有一次球隊落後很多，他被教練硬拉上去投球，這一投就不得了，對手居然1分也打不出去，大家才發現他是不折不扣的天才投手。後來李維拉勉強湊出車資前往洋基在巴拿馬舉辦的測試，從此開啟光芒萬丈的投手生涯。

1997年，洋基將李維拉轉為終結者，他無意間投出一種很強力的內角球，他拚命練習將之完善，這即是日後威震八方的「切球」(cutter)。該年李維拉入選明星賽，後來還創下81局切斷打者44支球棒的紀錄。川普笑說：「其他投手也會切球啊，他們怎麼差你這麼多？」

總統自由勳章是美國平民最高榮譽，儘管有人批評川普頒發得太浮濫，不過李維拉在棒壇確實是地位不凡。身為史上首位全票入選棒球名人堂的選手，李維拉的成長故事一直激勵著許多中南美後輩，姓氏「李維拉」更永遠成為救援王的代名詞。

(中時電子報)