石木欽稱「當法官不能沒有人性」 自請移送監察院 10:522019/09/17 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 石木欽聲明稿。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 石木欽委由律師遞聲明稿給人審會。林偉信攝 前公懲會委員長石木欽涉不當宴飲請辭，他今委由律師送交聲明到司法院人審會，指「當法官不能沒有人性」，他承認與翁姓友人雖有交往，但從未審理有關任何案件，自然問心無愧，他不想當法官當到沒有人性，希望將案件移送監察院調查。 石木欽聲明表示，本案偵查及移送過程，諸多羅織鑿痕，已難期公正公平，他嚴正要求全案移送監察院，作出公正調查，並藉由本案釐清法官於當今社會生活的分際。 最高法院退休庭長花滿堂表示，他沒有與翁男參加媒體指涉的台北餐宴，至於打球及住宿的費用，花表示都是自付的，他問心無愧。 (中時 ) #移送 #法官 #監察 #人性 #案件 也許您會感興趣 推薦閱讀 涉行為失當 司法院證實 公懲會委員長石木欽請辭 10:362019/09/13 社會 山坡地開挖不申請 苗縣13人遭移送 18:362019/09/13 社會 公懲會首長醜聞 重創司法獨立 04:102019/09/14 時論廣場 逼法院公布錄音 施明德批法院護航綠色法官 21:532019/09/14 政治 阿翔夫婦合體洗白 她酸：違反人性 19:322019/09/15 星奇 法官接受招待，懲戒豈能了事 04:102019/09/16 時論廣場 法官沈迷賭博1年賭博100次 丟了工作 06:232019/09/16 社會 內湖擄人案 歹徒遭羈押禁見 09:002019/09/16 社會 收容人自殺嚴重 監院糾正矯正署及綠島監獄 12:382019/09/16 政治 中秋飲酒烤肉勿駕車 台南警方3天抓55件酒駕 14:232019/09/16 社會 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 救童女警太正！ 遭網狂騷擾崩潰關FB - 社會 老公被搶！正宮街上遇小三 壓倒在地猛甩巴掌 - 社會 飛出橫「貨」！車斗變血滴子 中市9個月奪3命 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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