石木欽委由律師遞聲明稿給人審會。林偉信攝

前公懲會委員長石木欽涉不當宴飲請辭，他今委由律師送交聲明到司法院人審會，指「當法官不能沒有人性」，他承認與翁姓友人雖有交往，但從未審理有關任何案件，自然問心無愧，他不想當法官當到沒有人性，希望將案件移送監察院調查。

石木欽聲明表示，本案偵查及移送過程，諸多羅織鑿痕，已難期公正公平，他嚴正要求全案移送監察院，作出公正調查，並藉由本案釐清法官於當今社會生活的分際。

最高法院退休庭長花滿堂表示，他沒有與翁男參加媒體指涉的台北餐宴，至於打球及住宿的費用，花表示都是自付的，他問心無愧。

(中時 )