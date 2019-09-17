沙烏地阿拉伯2座重要石油設施14日遭無人機攻擊，沙國及美國總統川普昨16日雙雙鬆口，認為伊朗政府才是幕後真正黑手，儘管川普表示不希望再起紛爭，但他仍不忘警告，如果要動武，美國有最棒的軍備，同時他也把醜話說在前頭，出兵可以，但是沙國得買單。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，沙國國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）2處重要石油加工設施及油田上周六遭無人機攻擊，重創原油供應，國際油價漲聲響起，儘管葉門叛軍青年運動第一時間宣稱犯案，外界多將矛頭指向伊朗政府，美國務卿蓬佩奧更在第一時間點名伊朗，美官方消息人士後續也提供衛星照片指證攻擊最可能來自伊朗或伊拉克，絕對不是葉門。

不過川普周日仍語帶保留，儘管對攻擊方開嗆「槍砲已上膛」，他言詞中並未點名伊朗。昨日，沙烏地阿拉伯領導的聯盟首度公開劍指伊朗，聯盟發言人馬里奇（Turki al－Maliki）說，「所有初步證據顯示，兩個攻擊行動所使用的武器都來自伊朗」，還說這些攻擊並非來自葉門。

(中時電子報)