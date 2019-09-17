思考已久的鴻海創辦人郭台銘昨深夜做出最後決定，今天不會去中選會登記為總統選舉連署人。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，一次戲劇性的轉折，「改變了台灣的歷史」。

游盈隆在臉書指出，原本戰雲密布，一觸即發的2020台灣總統大選，在昨深夜郭台銘一紙退選聲明後，煙消雲散了。他提及8月24日台灣民意基金會三週年茶會，現場來了兩百多位賓客，我向大家報告「新形勢下2020台灣總統大選」，在進行QA時，有來賓問及為什麼這次沒放進有關郭台銘參選的題目？游當時回答「民調很貴，不能想問什麼就問什麼，何況，政治素人的行為比職業政客更難預測」。他說他的意思是郭是否參選難以測度，姑且假定他不會參選，「從結果面看，我是對的」。

郭台銘不選，連帶也讓柯文哲措手不及，連找副手時間都沒有。游盈隆認為，如此一來，形同一舉去除2020總統大選的兩大變數，真的是世事難料。他說他曾預言柯文哲一定會選，結果卻非如此，恐也再次驗證他稱「政治素人的行為比職業政客更難預測」的論斷。

游盈隆也直言，一次戲劇性的轉折，改變了台灣的歷史。

不參選了！但我永遠都在 郭台銘錄製影片親自說明

(中時電子報)